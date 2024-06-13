Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı.

Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde öğrenciler için okul yönetimi tarafından bahçede mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildi. Formda, "Milli Manevi değerlere, kılık yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara göre öğrenciler yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon kolsuz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz" ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.

JANDARMA SEVK EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreni öncesi bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı - 1

"ÖĞRENCİLER AÇIK OLDUĞU İÇİN MAALESEF İÇERİYE ALINMIYOR"

Bir veli, "Öğrenciler açık olduğu için maalesef içeriye alınmıyor" derken, başka bir veli ise "Benim çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Normal bir okulda, Fen Lisesi’nde, Anadolu Lisesi’nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler. Bu çocukların anne-babası yanındayken, bu şekilde bekletmek ne kadar doğru" dedi. Bir öğrenci ise giydiği kıyafeti göstererek "Bu elbisemden dolayı beni almadılar" dedi.

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi.

Doğan’ın veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrenciler içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi.

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