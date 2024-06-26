Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (45), aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
17 yaşında olduğu tahmin edilen saldırgan olay yerinden kaçtı. Ekipler saldırganı arıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Polis Adliye
- Kocaeli Çayırova
- Kocaeli