Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü

Kocaeli'de Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşında olduğu tahmin edilen saldırgan aranıyor.

Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü
Lise müdür yardımcısı aracında öldürüldü - 1

'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (45), aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 yaşında olduğu tahmin edilen saldırgan olay yerinden kaçtı. Ekipler saldırganı arıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

TSK personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de

TSK personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...