Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? (Lise 1 ve 2. nakil başvuru tarihleri)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçların ardından nakil süreci başlayacak. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı takvimle 1. ve 2. nakil başvuru tarihlerini duyurdu.
NAKİL TARİHLERİ
24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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