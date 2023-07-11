Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? (Lise 1 ve 2. nakil başvuru tarihleri)

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.