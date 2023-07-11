Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? (Lise 1 ve 2. nakil başvuru tarihleri)

2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gözler nakil tarihlerine çevrildi. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde 1. ve 2. nakil dönemlerinin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? İşte lise 1 ve 2. nakil başvuru tarihleri...

Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? (Lise 1 ve 2. nakil başvuru tarihleri)

Liselere Geçiş Sistemi () yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçların ardından nakil süreci başlayacak. (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı takvimle 1. ve 2. nakil başvuru tarihlerini duyurdu. 

Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? (Lise 1 ve 2. nakil başvuru tarihleri) - 1

NAKİL TARİHLERİ

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak? (Lise 1 ve 2. nakil başvuru tarihleri) - 2

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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