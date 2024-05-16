Lise öğrencileri inovatif iş fikirlerini melek yatırımcılara sundu

Kariyer yolculuklarına henüz lise çağında başlayan, sosyal sermayesini besleyen, etkinliklerde ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan Doğa lise öğrencileri, gelenekselleşen t-MBA Zirvesi'nde bir kez daha buluştu. Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi tarafından hazırlanan t-MBA Zirvesi’nin bu yılki teması “Teknoloji ve İnovasyon” oldu.

17. yaşını kutlayan zirveye Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler, eğitim sektörü temsilcileri, basın mensupları, t-MBA öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Geleceğin liderleri olacak gençler ile iş dünyasının önemli liderlerini bir araya getiren zirvede, Türkiye'de ve dünyada saygın şirketlere yön veren üst düzey yöneticiler kendi teknoloji ve inovasyon notlarını aktardı ve gelecek için gençlerle ilham verici fikirlerini paylaştı. Türkiye’nin en büyük amfi dersinde IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, Stellantis Türkiye Ülke Başkanı İbrahim Anaç ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş ilham veren konuşmalarıyla yer aldılar.



“En Çok Talep Edilen Yüksek Lisans Eğitimlerinden Biri olan MBA Programı’nı Erken Yaşlarda Öğrencilerimizle Buluşturuyoruz”



Büyük Zirve’nin açılış konuşmasını Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü yaptı. Doğa Kolejinin 22 yıldır eğitime yön verdiğini ve eğitimde birçok ilke imza atmış olmasının kendilerini oldukça gururlandırdığını belirterek şunları söyledi:

“En çok talep edilen yüksek lisans eğitimlerinden biri MBA programı. Biz bu programı erken yaşlarda öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Doğa Kolejinde t-MBA sadece bir eğitim modeli değil Doğa’nın lise kademesinin bir kültürü. Bugünün dünyasını değiştiren bireylerin sadece kapital sermayeye değil aynı zamanda çok kuvvetli bir sosyal sermayeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. t-MBA Programımız, girişimciliği en çok sosyal sermayenin üretime döndürülmesi yönünde öğrencilerimize aktarabiliyor. Sene içerisinde yüzlerce projenin yarıştığı iş projelerimiz kampüslerde elemelerden geçtikten sonra 10 proje olarak finale kadar geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile aynı çatı altında olmamızın bu sene t-MBA Programımıza çok büyük katkısı oldu. İş projelerini bir danışma kurulu rehberliğinde gerçekten yatırım alabilir profesyonel hale getirmeyi hayal ettik. Bugün finale kalan projelerimiz İnkübasyon Merkezi Danışma Kurulumuzun rehberliğinde sürekli gelişti. Liselerimizde uygulanan t-MBA eğitim modeli işte öğrencilerimize böyle ışık tutuyor, onları geliştiriyor. Buradan İnkübasyon Merkezi Danışma Kuruluna, İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenlerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin ve projelerinizin daima arkasında olacağız.”



“Teknolojik Gelişmelerin Arkasındaki Temel Bilimleri Unutmayın”



Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Remzi Sanver, teknolojik gelişmelerde kavramsal bilgilerin ve temel bilimlerin nasıl hayata geçirileceğinin çok önemli olduğuna değindi.

Teknoloji ve inovasyonun insan hayatını güzelleştirmek, kolaylaştırmak için kullanılması gerektiğini belirten Sanver, “Teknoloji artık insan hayatına çok daha fazla dokunuyor. Hayatımız artık teknoloji sayesinde daha hızlı ve konforlu ama teknolojideki gelişmeler bize temel bilimlerin önemini unutturmamalı. Bütün teknolojilerin temelinde ve arkasında temel bilimler var. Teknolojinin getireceği veya ortaya çıkaracağı etik sorunlara da dikkat edelim." diyerek gençlerle tekrar bu atmosferde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.