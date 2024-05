Lise öğrencileri inovatif iş fikirlerini melek yatırımcılara sundu

“Sizi Adapte Etmek Zorundayız”



İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan ise “Biz bu teknoloji işinin daha başındayız. Gençler sizi yeni dünyaya hazırlamak; eğitimciler olarak lisede, üniversitede size yön göstermek zorundayız. Teknoloji ve inovasyon her alanda, her dalda artık kaçınılmaz. Size güveniyoruz.” dedi.



“Yenilikçi İş Fikirleri Zirve Sahnesi’nde”



Öğrencilerin İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri liderliğinde t-MBA İnkübasyon Merkezinde doğan ve geliştirilen yenilikçi iş fikirleri Zirve'de yarıştı. Dünyaya, doğaya ve çevreye kayıtsız kalmayan öğrenciler, sahnede kendi sunumlarını yaparak projelerinin çıkış noktalarını, amaçlarını, ön değerlendirme süreçlerini, pazar ve rakip analizlerini, bütçelerini ve uygulanabilirliğini değerlendirme için jüriye sundu.



Değerlendirme jürisinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Benan Obay, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ve Enerjisa İnovasyon Lideri Tümay Solak öğrencilerin sunum, araştırma ve geliştirme yetkinliklerinden etkilendiklerini ve bu projelerin en kısa sürede hayata geçmesi için çalışacaklarını belirttiler. Jüri yelerinin ortak değerlendirmeleri ile Doğa Koleji Başakşehir Kampüsü öğrencisi Eylül Ece Biberci’nin atık bebek bezlerini doğa dostu hale getirerek betonun harcında kullanılması ile betonun daha sağlam olmasını sağlayacak “Nature Friendly Concretes” projesi birincilik aldı. Yarışmanın ikincisi “DITECTIVE” projesi ile Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencileri Melih Ongun, Demir Duyar, Arda Ilgaz Kurt, Şimal Şancı olurken üçüncüsü “HTSS” projesi ile Tuzla Kampüsünden Mehmet Efe Atilla oldu.

Yıl boyunca 100’den fazla girişimcilik projesinden seçilerek finale kalan 10 proje zirvede kendine yer buldu ve alkış aldı. Öğrenciler şimdi projelerini hayata geçirmek için melek yatırımcılar ile buluşmaya hazırlanıyor.



“Kendi Sentezinizi Mutlulukla Yapın”



Zirve konuklarından IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, öğrencilere hayatlarındaki anahtar kelimenin “denge” olması gerektiğini söyledi. Gürtuna, “İş hayatında kendinizi bir bütün olarak düşünün. Hayat seçtiğiniz her şeyin dengesidir. Sadece mutlu olmak ve başarılı olmak yetmiyor. Hayattaki anahtar kelimeniz denge olsun.” dedi. Teknoloji devi bir şirketi yönetmenin kolay olmadığını hatırlatan Işıl Kılınç Gürtuna sözlerine şöyle devam etti. “Yapay zekanın ve teknolojinin nimetlerinden yararlanacağız elbette. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde sizlerin geliştirmesi gereken yetenek adapte olmaktır. Sadece derslerinize değil, ailenize hobilerinize etik değerlere de önem vermenizi isterim. Ve ne yaparsanız yapın, kendi sentezinizi mutlulukla yapın.”



“Kollektif Akıl, İnanç ve Yaptığınız İşi Sevmek Aslında Total Başarının Anahtarı”



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş da öğrencilerle kendi başarısının anahtar kelimelerini paylaştı. Kocabaş, “Kendi yarattığınız değerler sizin yol arkadaşınız olacak. Sizin dünyanız çok farklı ve biz sizden çok şeyler öğreniyoruz. Kendinizi keşfedin çünkü bu yeni dünyada sizler çok değerlisiniz. Yeni dünyada iş yapış şekilleri teknoloji değişti, yeni meslekler geldi. Lütfen inovasyona ve teknolojiye açık olurken sivil toplumu görün, hayatlara dokunun ve bulunduğunuz her ortama değer katın. Birbirinizi tamamlayın. Kollektif akıl, inanç ve yaptığınız işi sevmek aslında total başarının anahtarı.” dedi.



“Artık cinsiyetleri değil insanları konuşmalıyız”



Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney ise “Artık cinsiyetleri değil insanları konuşmalıyız.” diyerek bilim ve teknoloji alanına yetkin kadınlar yetiştirmenin ve onları güçlendirmenin çok önemli olduğunu belirtti. Sözlerine “Yapacağınız her işin temelinde teknoloji olacaktır. Benim başarımın sırrı daha doğrusu benim formülüm her zaman pozitif olmaktır. Odaklanmaya önem verin. Zaman yönetimi ve network çok önemli.” diyerek devam eden Öney, gençlerle olmanın da kendisini hep motive ettiğini söyledi.



"Otomotivde teknolojiler hızla değişiyor, hayatımıza ve insana daha çok dokunuyor"



Yenilikçi İş Fikirleri Finali’nden sonra mikrofonu alan Stellantis Türkiye Ülke Başkanı İbrahim Anaç, öğrencilerden, iletişim ve girişim yeteneklerinden çok etkilendiğin belirtti. Anaç, özellikle otomotiv sektöründe teknoloji ve inovasyonun çok değerli olduğunu hatırlattı. İş hayatında kendisi için güvenin çok önemli olduğunu söyleyen Anaç sözlerine şöyle devam etti; “Teknoloji ve inovasyonda tüketici davranışlarını ve pazarı iyi analiz etmek gerekiyor. Özellikle bizim sektörümüzde teknolojiler hızla değişiyor, hayatımıza ve insana daha çok dokunuyor. Bugün 5 sene sonrasının tüketici davranışlarını nasıl tahmin edeceğiz? Tabi ki teknolojiden faydalanacağız.”



Doğa Koleji t-MBA Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel yıl boyunca t-MBA öğrencilerinin girişimcilik, yönetim ve organizasyon, takım çalışması ve proje yönetimi becerileri edinerek zirve sahnesinde en önemli deneyimi yaşadıklarını ifade etti. Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, İnkübasyon Merkezi’nde öğrencilerin dünya sorunlarına çözüm üretmek için geliştirdiği iş fikirlerinin çok kıymetli olduğunun altını çizdi.



“Yenilikçi İş Projeleri İnsanlığa, Ülkemize ve Cumhuriyetimize Değer Katacak”



t-MBA Akademi Liderlerine plaketlerini veren Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, öğrencilerle, öğretmenlerle, lise eğitim modeliyle bir kez daha gurur duyduğunu belirterek 17 yıllık “t-MBA Zirvesi” geleneğinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve dereceye giren öğrencileri tebrik etti. “Bugün burada gördüğümüz projeler, bu çocuklar ilerde insanlığa, ülkemize, Cumhuriyetimize değer katacak” diyen Mehmet Can, zirvenin konuklarına da değerli paylaşımları için teşekkür etti.