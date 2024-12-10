Lise öğrencileri lokomotifi yaktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde lokomotifte çıkan yangın söndürüldü. Yangının öğrencilerin içtiği sigaradan çıktığı belirlendi. 3 öğrenci gözaltına alındı.

Lise öğrencileri lokomotifi yaktı

Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi gar karşısındaki Muzaffer Önder Parkı içinde sergilenen lokomotifte çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

Lise öğrencileri lokomotifi yaktı - 1

Olaya ilişkin çalışma yürüten İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliler E.G. (17), S.T. (17) ve S.G'yi (17) yakaladı.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...