Lise öğrencisi Mazhar kaza kurbanı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kamyonun çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Mazhar Yakşi hayatını kaybetti.
Cizre-Nusaybin Karayolu'nun 17. kilometresinde, Kurumcu köyü girişinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Cizre Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mazhar Yakşi'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yakşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Öğrenci
- Şırnak