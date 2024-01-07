Lise öğrencisi Mert kaza kurbanı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde, 12. sınıf öğrencisi Mert İpsiz trafik kazasında hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi Mert kaza kurbanı

'da Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf elektrik bölümü öğrencisi Mert İpsiz, geçirdiği sonucu yaşamını yitirdi.

Mert İpsiz’in ailesine başsağlığı dileyen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cengiz Vural, “12. sınıf elektrik bölümü öğrencimiz Mert İpsiz trafik kazası geçirerek vefat etmiştir. Ailesine sabır diliyoruz. Mekanın cennet olsun akıllı, melek yüzlü oğlum.” ifadelerini kullandı.

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