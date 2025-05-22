Lise öğrencisi Sultan'ın şüpheli ölümü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi Sultan Y., evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ankara'da bir öğrenci evinde ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.
Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekipleri, Sultan Y.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde inceleme yaptı.
ODADA VE PENCERELERDE PARMAK İZİ ARANDI
Lise öğrencisinin cansız bedeninin bulunduğu odada ve pencerelerde parmak izi araması yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sultan Y.'nin evde yalnız olduğu belirtilirken, olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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