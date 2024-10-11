Lise öğrencisi Yağız'ın acı ölümü

Kentteki İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan, beden eğitimi dersinde fenalaştı.



Öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.



Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Doğan için Mecidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Öğrencinin cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Şehir Kabristanlığında toprağa verildi.



Cenazeye Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, siyasi partileri il ve ilçe başkanları, öğretmenler ve Doğan'ın okul arkadaşları katıldı.