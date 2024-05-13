Lise öğrencisi fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

Batman'da kıyıdaki kayanın üstüne çıkarak fotoğraf çektirmek isteyen 15 yaşındaki lise öğrencisi, suya düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

'ın Kozluk ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki Pisyar Çayı'na giden Pelin Baz (15), kıyıdaki kayanın üstüne çıkıp fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan Baz, Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Pelin Baz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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