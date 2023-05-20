Lise öğrencisini döverek öldürdüler

Kocaeli'nin İzmit ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki parkta 15 Mayıs'ta lise öğrencisi Kıvanç Uman (16) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında kavga çıktı.
Çıkan kavgaya 2 kişi daha karıştı. 3 kişinin darbeleri ile yere yığılan Kıvanç Uman ağır yaralandı. Olaya karışan 3 kişi kaçtı.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Hastaneye kaldırılan gencin 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yaşamını yitiren öğrenci, İzmit'te toprağa verildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili yakalanan 18 yaşından küçük 3 kişi tutuklandı.