Lise öğrencisini döverek öldürdüler

Kocaeli İzmit'te, kavgada dövülen 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman hayatını kaybetti. Olayla ilgili yakalanan 18 yaşından küçük 3 kişi tutuklandı.

Lise öğrencisini döverek öldürdüler

'nin İzmit ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki parkta 15 Mayıs'ta lise öğrencisi Kıvanç Uman (16) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgaya 2 kişi daha karıştı. 3 kişinin darbeleri ile yere yığılan Kıvanç Uman ağır yaralandı. Olaya karışan 3 kişi kaçtı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hastaneye kaldırılan gencin 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti.

Lise öğrencisini döverek öldürdüler - 1

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren öğrenci, İzmit'te toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan 18 yaşından küçük 3 kişi tutuklandı.

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