Lise öğrencisinin feci sonu: 30 metreden apartman boşluğuna düştü

Ankara'da 14 yaşındaki lise öğrencisi, apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşadıkları daireden çıkan T.D. isimli kız öğrenci, 1'inci kattaki dairelerinin önündeki apartman boşluğuna düştü.

Lise öğrencisi olan T.D.'nin evde olmadığını fark eden aile üyeleri, bir süre aradıkları çocuğu, apartmanın eksi 2'nci katında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen T.D.'nin bir süredir psikolojik problemleri olduğu iddia edildi.