İlişkili Haber Bakırköy'deki trafik kazasına tutuklama

İstanbul Bakırköy'de, trafikte "makas atmak" olarak tabir edilen tehlikeli şekilde araç kullanmaları sonucu meydana gelen kazada, 11. sınıf öğrencisi Julia İnanch'ın ölümüne, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can'ın yaralanmasına sebep oldukları iddia edilen iki sanık hakkında 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ataköy 1. Kısım'da 5 Şubat'ta Furkan Toker'in kullandığı araca lise öğrencileri Julia İnanch ve Lilav Heja Can'ın otostop çekmek suretiyle bindikleri anlatıldı.



İddianamede, Bakırköy istikametinde seyir halindeki otomobilin, Ömer Karadağ'ın kullandığı araçla "arkalı önlü makaslama yaparak" ilerlediği ifade edildi. Toker'in yönetimindeki otomobilin bir taksiye çarptıktan sonra yolun sol kısmına sürüklenerek, Karadağ’ın kullandığı araca ardından da bariyerlere çarptığı anlatılan iddianamede, bu sırada araçtan savrulan lise öğrencileri Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği, Lilav Heja Can'ın da yaralandığı kaydedildi.



İddianamede Toker ve Karadağ'ın savunmalarına da yer verildi.



Bakırköy'e gitmek için otostop yapan kızları, paraları olmadığını söylemeleri üzerine aracına aldığını ifade eden Toker, trafikte 80-85 kilometre hızla giderken Karadağ'ın aracının da sol şeritten hızla gelerek önüne geçip otomobilinin sol üst tarafına sürttüğünü, kendisinin de sağ şeritte ilerleyen taksiye ardından bariyerlere çarparak durduğunu belirtti.Toker, bu sırada kızlardan birinin dışarıya fırladığını, art niyetinin olmadığını dile getirdi.



Ömer Karadağ ise savunmasında, Toker'in kullandığı otomobilin, kendi aracının arkasına girerek, taciz etmeye başladığını anlattı. Karadağ, sol şeride geçtiğinde Toker'in aracının sağ arka köşesine çarptığını, kazada bir suçunun olmadığını kaydetti.



İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanıkÖmer Karadağ'ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğu belirtildi.



Sanıkların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araçlarıyla süratli şekilde seyrettikleri, trafiğin yoğun olduğu esnada hız sınırını aşarak uygunsuz şerit değiştirdikleri anlatılan iddianamede, sanıkların başkalarının canlarına ve mallarına kasten zarar vermeyi istemeseler de bu davranışlarıyla zararın doğabileceğini bilmeleri gerektiği, bilinçli taksirle hareket ettikleri vurgulandı.



Sanıkların eyleminin özensizlik ve dikkatsizlik sonucu gerçekleştiği, yetenek, şans ve tecrübe gibi faktörlere güvenerek kazanın gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket ettikleri anlatılan iddianamede, sanıklar Furkan Toker ve Ömer Karadağ'ın "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3'er aydan, 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Sanıkların yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.