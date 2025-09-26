Lise önünde silahlı kavga: Kurşunlar araçlara isabet etti

Batman'da bir lise önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların ateşledikleri tabancalardan çıkan kurşunlar park halindeki bazı araçlara isabet etti.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



"OKUL ÇIKIŞ SAATİNE DENK GELMİŞ OLSAYDI, ÇOK FECİ OLABİLİRDİ"



Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü, okul ziyareti yaptığı sırada olaya şahit olduğunu belirterek, “Bugün buradaki okulu ziyarete geldiğimizde bir çatışmanın ortasında kaldık. İki ayrı grubun silahlı çatışmasına şahit olduk. Ne yazık ki okul öğretmenleri tedirgindi. Öğrencilerimiz korku içerisindeydi. En büyük temennimiz, okul çıkış saatine denk gelmemesi. Eğer okul çıkış saatine denk gelmiş olsaydı, çok feci şeyler olabilirdi. Ne yazık ki bazı araçlarda kurşun izlerine şahit olduk. Yerlerde onlarca kovan vardı. Ciddi bir kargaşa vardı. Okul idarecilerimiz sağ olsunlar, okullarının kapılarını kapattılar. Öğrencileri içeri aldılar. Okullarımızda bir güvenlik görevlisi şart. Bu şekilde olmaz" dedi.