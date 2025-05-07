Lisede akran zorbalığı: 7 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı

Elif’i darbedip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif T.Ç., 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darbeden kız öğrencilerden biri Elif’i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif T.Ç.’ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Konuyla ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada "07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları ile basın organlarında yer alan, Sivas'ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.