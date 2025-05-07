Lisede akran zorbalığı: 7 kişi tutuklandı

Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulundu.

Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif Tuana Ç.'nin, 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldığı görüldü. Kız öğrencilerden biri Elif’i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif Tuana Ç.’ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü. Okulda akranlarından şiddet gören Elif Tuana Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif’in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif Tuana Ç.’ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi.

Elif, farklı sınıflarda eğitim gören ve okul dışından gelen kişilerce sınıfın ortasında dövüldü. Elif’i darbederek şiddet uygulayan öğrencilerin bir kısmı bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI



Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden öğrenciler Semanur İ. (16), Elif Nur S. (16), Y.T. (15), Z.S.B. (15), M.Ü. (15) ile okul dışından Ravza Nur D. (17) ve Buse Ç. (19) çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öğrencilerden B.L.A. (16) ve N.D. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Konuyla ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada "07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları ile basın organlarında yer alan, Sivas'ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.