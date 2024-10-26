Lisede arkadaşı tarafından öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da Urgan Mahallesi'nde bulunun Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. (17) ile Mehmet Eren Parlak (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak'a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu.

Ağır yaralı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Cinayete kurban giden Mehmet Eren Parlak için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.