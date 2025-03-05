Lisede dijital şiddet ilk sırada

Haber: Öykü Tüccar

Lise öğrencilerine göre şiddet en çok dijital ortamda yaşanıyor. MEB, lise öğrencileri arasında şiddet algısını mercek altına aldı.

Ankete katılan her iki öğrenciden biri sosyal medyada sözlü zorbalığa uğradığını anlattı.

Sosyal medyada başka birine hakaret ettiklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 40.

EN FAZLA ŞİDDET ALGISI, ÖZEL BİLGİ VE FOTOĞRAF PAYLAŞIMIYLA TEHDİT



26 ilden toplam 7 bin 511 lise 10. ve 11. sınıf öğrencisinin katıldığı anketin sonucunda, lise öğrencileri dijital şiddeti yüzde 37 ile ilk sıraya koydu.



Öğrencilerin en fazla şiddet olarak algıladığı davranışların başında, "özel bilgi ve fotoğraflarının internet ortamında paylaşılması ile tehdit edilmek var. Katılımcıların yüzde 92'isi bu durumu şiddet olarak nitelendirdi.



Sosyal medya gönderilerinin kasten beğenilmemesi, beğenilerin geri çekilmesi ve dijital ortamda gruplara alınmamayı şiddet olarak görenlerin oranı ise yüzde 15 ila 20 arasında.

Ancak öğrencilerin yüzde 40'ı arkadaşlarının gönderilerini kasten beğenmediklerini, yüzde 29'u ise zaman zaman beğenilerini kasten geri çektiklerini paylaştı.



Ankete katılan öğrencilerin yüzde 73,5'i bir paylaşımın ekran görüntüsünün alınarak yayılmasını, yüzde 72,8'i ise popüler bir görüşe karşı çıkanların aşağılanmasını şiddet olarak değerlendirdi.,

Geçmişte yapılan bir paylaşımın bulunup sosyal medyada eleştirilmesi de öğrencilerin yüzde 61,3'ü tarafından şiddet olarak tanımlandı.



Sosyal medya etkileşimlerinde mağdur oranı yüzde 50, uygulayan oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

Raporda "Bu durum, dijital ortamın çift yönlü bir şiddet alanına dönüştüğünü ortaya koydu." denildi. Koruyucu ve önleyici müdahale sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.