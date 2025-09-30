Lisede kan donduran olay: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti

KALBİ DURDU Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı ve şüpheli öğrenci Y.C. gözaltına alındı.

AİLESİ KONUŞTU



Zonguldak'tan geçen yıl ailesini Karabiga'ya getirdiğini belirten Hasan Y., olayı vahşice olarak niteledi.



Baba Hasan Y., "Son ders ziline girmeden önceki teneffüs arasında gerçekleşen bir saldırı. Sadece çocuğum yanlışlıkla diğer çocuğun ayağına bastığı için gerçekleşen bir hadise." dedi.



Çocuğunun yoğun bakımda olduğunu da dile getiren baba, "Hayati mücadelesi devam ediyor. Durumun kritik olduğunu doktorlar açıkladı. Başka çocukların başına gelmesini istemiyorum. Üzgünüz, bekliyoruz." diye konuştu.



"AKRAN ZORBALIĞINA ÇARE BULUNSUN"



Anne Çiğdem Y. ise "İlaçları kestikleri halde çocuğum uyanmıyor. Bu akran zorbalığına bir çare bulunsun istiyorum. Çocuğumu çok zorluklarla dünyaya getirdim; orada yatmasına dayanamıyorum. Çok anneci bir çocuktu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Oğluma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunun için elimden gelenin yapacağım." ifadelerini kullandı.