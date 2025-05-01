Lisede kirli çark! Devleti 77 milyon lira zarara sokan şebekeye 6 bin 223 kez ceza istendi

İzmit'teki İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı'nda 1 Ocak 2022-30 Kasım 2023 tarihleri arasında usulsüzlükler yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişinin geçen yıl mayıs ayında yaptığı suç duyurusunun ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma geçen şubat ayında tamamlandı.

Kalfa ve usta yetiştirmek üzere kurulan Mesleki Eğitim Merkezi üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğratanlara yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı.

Sekizi tutuklu, okul müdür yardımcısı S.K.'nın da bulunduğu ikisi firari, aralarında firma ve derneklerin de bulunduğu toplam 206 sanık hakkında kamuyu 77 milyon 706 bin lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Bir kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 38 şüpheliden okul müdürü ve firma sahibinin de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı; 18 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda kamuyu 77 milyon 706 bin lira zarara uğrattığı ve 6 bin 233 kişinin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş., aracı firma sahibi S.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

LİSEDE VURGUN

İddianamede İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin tutuklu yargılanan okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K. ile aracı firma sahibi S.Ö. ile usulsüz şekilde teşvik alan firma yöneticilerinin olduğu 206 kişi, sanık olarak yer aldı.

6 BİN 223 KEZ CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

İddianamede, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan programda okul müdürü R.Ş. ve firari olarak aranan müdür yardımcısı S.K. hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6 aya kadar, 6 bin 223 kursiyerin usulsüz kayıt işlemlerini yaptıkları iddiasıyla her biri için verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede aracı firma sahibi S.Ö.’nün 91 eylemde aracılık yaparak ve şirketlere irtibat sağlayarak 3 bin 652 kursiyerin kayıt işlemlerinin usulsüz yaptığı gerekçesiyle toplam 56 milyon 928 bin 852 TL kamu zararına sebebiyet verdiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Savcı, iddianamesinde S.Ö. hakkında 3 bin 652 kez verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması, kamu zararına sebebiyet verdiği için de kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık suçundan 5’er yıldan 17 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, 203 sanık için kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6 aya kadar, programa habersiz şekilde kaydettirilenler yönünden değişen miktarlarda ayrı ayrı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanıklar, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.