Lisede öğrenci tuvaletine kamera koyan hizmetliye gözaltı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde bir lisenin tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetlinin görevden uzaklaştırıldığını ve gözaltına alındığını bildirdi.



Canbolat, Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tuvalete kamera koyduğu iddiasıyla hizmetli olarak görev yapan C.İ hakkında idari soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini söyledi.



Şüphelinin görevinden uzaklaştırıldığını aktaran Canbolat, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla C.İ'nin gözaltına alındığı bilgisini verdi.



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