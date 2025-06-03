Lisede yangın çıktı, öğrenciler acil tahliye edildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın çıktı. Okuldan öğrenciler tahliye edilirken yangın söndürüldü.
Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenler odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Okuldaki öğrenciler tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Okul
- Yurt Haber
- Yangın