Liseler arası maçta 'Nazi selamı'na soruşturma

İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımının gol sevinci sırasında Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine ''Nazi selamı'' yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya gelmiş, maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci olarak toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edilmişti.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Üsküdar Amerikan Lisesi de olayla ilgili öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlardan oluşan bir araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

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