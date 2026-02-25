Liseli Defne motosiklet kazası kurbanı
25.02.2026 12:59
Feci kazada genç kız ile arkasındaki arkadaşı yola savruldu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su Çelik yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı.
Mersin'de motosikletle araç çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü liseli kız öldü, arkadaşı ağır yaralandı.
Erdemli ilçesinde, lise öğrencisi Defne Su Çelik'in kullandığı motosiklet, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı.
Genç kız ile arkasındaki 18 yaşındaki arkadaşı H.S.K. yola savruldu.
Turizm Meslek Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Defne Su Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.