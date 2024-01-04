Liseli Efe ve dayısı, yılbaşı kutlaması dönüşünde kazada öldü

Oğlunun çok başarılı bir futbolcu olduğunu söyleyen Karataş, "Ümit vaat eden bir sporcuydu. Kendisinin her zaman arkasındaydım. Nasip olmadı ne diyeyim? Haftaya İstanbul'da play-off maçı vardı. Son görüştüğümde başarılar diledim. Boynuma sarıldı, 'İnşallah play-off maçını kazanırız, beni daha iyi yerlerde görmeyi Allah sana nasip eder, benim önüm açık' dedi. Son maçta giydiği forma ömür boyu hatıra kalacak. Bu formayı hiçbir zaman bırakmayacağım. Eğer mümkünse Ankara takımları bu haftaki spor müsabakalarında Efe'yi anarak sahaya çıksınlar; fotoğrafını ya da formasıyla sahaya çıkmalarını istiyorum. Saygı duruşunda durmalarını kendilerinden rica ediyorum. Bunu yaparlarsa beni çok mutlu ederler" diye konuştu.



"TEK DÜNYASI FUTBOLDU"



Antrenörü Tuncay Karataş da Efe Berk Kaya'nın isminin bir park ya da sokağa verilmesini istediklerini söyledi. Karataş, "31 Aralık'taki son maça çıkmadan önce bana sarıldı. Bana hiç böyle sarılmıyordu. 'Niye sarılıyorsun oğlum, sen hiç böyle yapmazdın' dedim. 'Hocam içimden geldi' dedi. Biraz da duyguluydu. Akşam yılbaşı için herkese yeni yılı kutlama mesajı attım. Onun kutladığını görmedim. Telefonla aradım açmadı. O gece yılbaşından sonra rahmetli oldu. Sarılması falan sanki bir şeylerin habercisiydi. Geleceği olan bir çocuktu. Tek dünyası futboldu" ifadelerini kullandı.