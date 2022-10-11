Liseli Gamze Açar davasında karar

Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın, bir otelin 5'inci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı. Tutuklu iki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Tutuksuz yargılanan üç sanık ise beraat etti.

Liseli Gamze Açar davasında karar

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'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

Tutuklu sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Davanın karar duruşması Ankara'da görüldü.

Tutuklu sanıklardan Rıza Doğan'a ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı'' ve ''kasten öldürme'' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl hapis cezası verildi.

Diğer tutuklu sanık Mustafa Emre Demiral da "kasten öldürme" ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası aldı.

Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise tüm suçlamalardan beraat etti. Ailenin avukatı, beraat kararlarını İstinaf'a taşıyacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde bir termal otele gitmişti.

Genç kız, aynı gün sabaha karşı kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

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