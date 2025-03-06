Liseli Hüseyin'in ölümünde ihmal mi var? Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
Antalya'da baş ağrısı şikayetiyle 15 gün önce hastaneye başvuran lise öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, tetkikler sonrası evine gönderildi. Aynı gece fenalaşan genç kurtarılamadı.
Antalya'da Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu (17) 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.
Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi.
Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı.
Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti. Gencin cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Antalya
- Baş Ağrısı
- Ölüm
- Antalya Kumluca
- Hastane