Liseli Nazlı kaza kurbanı

Kırklareli'nde Kızılcıkdere köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde E.S.A.'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak yoldan çıktı.

Kazada, E.S.A ile yanındaki Nazlı Görgüner (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.S.A ve Görgüner ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlı Görgüner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

