Liseli Yakup'u vuranlar tanıdık çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında Yakup A.'ya (18) iddiaya göre okul çıkışı motosikletli iki kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle 7 el ateş açıldı.

Yakup A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Mert Ali A. (19) ile kardeşi Deniz Yusuf A. (18), polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

SALDIRGANLAR KOMŞU ÇIKTI

Şüphelilerin Yakup A.’nın karşı komşusu olduğu ve Yakup A.’nın, Mert Ali A.’yı geçen yıl, aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçakladığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde Yakup A. ile aralarında husumet olduğunu söyleyen Mert Ali A. "Biz kimseyi takip etmedik. Yolda karşılaştık. Aramızda geçmişte husumet vardı, vurma olayını gerçekleştirdim." dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

