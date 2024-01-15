Liseli Zeynep kaza kurbanı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Girişken hayatını kaybetti.

Liseli Zeynep kaza kurbanı

'nın Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde İsmail Ş. yönetimindeki otomobil, saat 07.00 sıralarında okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Girişken'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Girişken, kurtarılamadı.

Sürücü İsmail Ş. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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