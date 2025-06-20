Liseli Zeynep'in ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 2 yıl 8 ay hapis

EHLİYETSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI



Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından gözaltına alınan Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. Zeynep Naz Sarıkaya, kazadan 10 gün sonra 19 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



SÜRÜCÜNÜN HIZI RAPORDA



Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi.

Savcılık ifadesinde, 'önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür. Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 km/saat olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.