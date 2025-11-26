Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı

İstanbul'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında kan aktı.

Olay, Güngören'e bağlı Tozkoparan'daki Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre 9'uncu sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9'uncu sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı.

Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı.

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.