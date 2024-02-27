Liselilerin kavgası ölümle bitti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki lisede dün 9. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib ile 14 yaşındaki E.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada aldığı darbe sonucu düşen Muhammet Efe Karib başını yere vurdu.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.