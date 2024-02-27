Liselilerin kavgası ölümle bitti

İstanbul Sancaktepe'de bir lisede çıkan kavgada aldığı darbe sonucu yere düşerek başını çarpan Muhammet Efe Karib, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Liselilerin kavgası ölümle bitti

'un Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki lisede dün 9. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib ile 14 yaşındaki E.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada aldığı darbe sonucu düşen Muhammet Efe Karib başını yere vurdu.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Liselilerin kavgası ölümle bitti - 1

Kavgayla ilgili emniyete götürülen E.E., işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden Muhammet Efe Karib için Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Liselilerin kavgası ölümle bitti - 2

Cenazeye Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağçe Özbaş, ailesi ve yakınları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Efe Karib'in naaşı Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

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