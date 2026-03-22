Lisenin kazan dairesinde ölü bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'nde temizlik görevlisi olarak görev yapan 35 yaşındaki Erkan C., şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Özkonak beldesinde ikamet eden Erkan C., evden ayrılarak çalıştığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'ne gitti.

Akşam saatleri olmasına rağmen eve dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, Erkan C.'yi görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Okula giden sağlık ekipleri Erkan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan C.'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Erkan C.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.