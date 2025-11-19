Lisenin pansiyonunda pasta yiyen öğrenciler hastanelik oldu
19.11.2025 03:04
Son Güncelleme: 19.11.2025 03:44
IHA
DHA
Niğde'de bir lisenin pansiyonunda dışarıdan getirdikleri pastayı yiyen 6 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de kent merkezindeki 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yatılı pansiyonununda kalan 6 öğrenci, iddiaya göre dışarıdan getirdikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç.'nin (15) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.