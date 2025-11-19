Lisenin pansiyonunda pasta yiyen öğrenciler hastanelik oldu

Niğde'de kent merkezindeki 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yatılı pansiyonununda kalan 6 öğrenci, iddiaya göre dışarıdan getirdikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç.'nin (15) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.