Listede yok yok: Sahte Pasaport, vize, ehliyet, oturum kartı basanlara operasyon
İstanbul'da sahte pasaport hazırlayan şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport ve belge hazırladıkları belirlenen altı şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Avcılar ilçesindeki bir iş yeri ve evde sahte kimlik, pasaport ve çeşitli belgelerin üretildiğini tespit eden ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
SAHTE PASAPORT, VİZE, OTURUM KARTI BASMIŞLAR
Operasyonda altı şüpheli yakalanırken, 730 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, sahte düzenlenmiş farklı ülkelere ait 117 kimlik, sürücü belgesi, oturum kartı, 372 pasaport, 27 vize yaprağı, 2 bin 300 pasaport dış deri kapağı ve 1500 pasaport iç defteri ile bunları hazırlamada kullanılan makineler ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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