Listede yok yok: Sahte Pasaport, vize, ehliyet, oturum kartı basanlara operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport ve belge hazırladıkları belirlenen altı şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Avcılar ilçesindeki bir iş yeri ve evde sahte kimlik, pasaport ve çeşitli belgelerin üretildiğini tespit eden ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.