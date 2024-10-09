Litrecelerce sahte zeytinyağı ele geçirildi

Jandarma ekipleri, bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak elde edilen karışımın zeytinyağıymış gibi piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenledi.



İlçe merkezindeki bir adreste yapılan aramalarda 2 bin 400 litre sahte zeytinyağı ve 15 kilogram bal ele geçirildi.



Operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.