Litrelerce sahte akaryakıt ile tonlarca kaçak tütün ele geçirildi: 8 gözaltı

İstanbul'da bir TIR'da 6 ton kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphe üzerine başka bir TIR'da yapılan aramada da 17 bin litre sahte akaryakıt bulundu. Gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Litrelerce sahte akaryakıt ile tonlarca kaçak tütün ele geçirildi: 8 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında yüklü miktarda kaçak tütünün kentte getirilip dağıtılacağı bilgisini alan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından ürünü taşıyan TIR'ı tespit etti.

Bağcılar'daki bir ticaret merkezine gelen aracı havadan da drone ile takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Dedektör köpek yardımıyla tırda yapılan aramada 6 ton kaçak tütün ele geçirildi.

DRONE GÖRÜNTÜSÜNE TAKILDI

Operasyon esnasında dronegörüntüsüne takılan başka bir TIR ile yanında bekleyen araçlardan şüphelenen ekiplerin bir kısmı bu noktaya da yoğunlaştı. Bu TIR'da yapılan aramada da 17 bin litre sahte akaryakıt bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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