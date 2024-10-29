Litvanya plakalı TIR, Amasya’da alev alev yandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR’da hasar oluştu.
F.A. idaresindeki Litvanya plakalı TIR’ın lastiklerinden Dörtyol mevkisinde alev çıkmaya başladı.
TIR’ın çekici kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridinde durdurduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu TIR’da hasar meydana geldi.
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