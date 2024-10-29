Litvanya plakalı TIR, Amasya’da alev alev yandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR’da hasar oluştu.

Litvanya plakalı TIR, Amasya’da alev alev yandı

F.A. idaresindeki Litvanya plakalı TIR’ın lastiklerinden Dörtyol mevkisinde alev çıkmaya başladı.

TIR’ın çekici kısmında yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridinde durdurduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

sonucu TIR’da hasar meydana geldi.

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