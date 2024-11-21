Lodos binanın çatısının dış cephesini uçurdu

İstanbul'da kuvvetli lodos, gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle inşaat halinde bulunan bir binanın çatısı uçtu.

Lodos binanın çatısının dış cephesini uçurdu
Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli

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Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli etkisini sürdürüyor.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan bir binanın çatısının dış cephesi rüzgarın etkisiyle uçtu.

Lodos binanın çatısının dış cephesini uçurdu - 1

Sokakta o sırada kimsenin bulunmaması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.

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