Lodos binanın çatısının dış cephesini uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkisini sürdürüyor. Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan bir binanın çatısının dış cephesi rüzgarın etkisiyle uçtu.

Sokakta o sırada kimsenin bulunmaması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.