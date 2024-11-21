Lodos binanın çatısının dış cephesini uçurdu
İstanbul'da kuvvetli lodos, gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle inşaat halinde bulunan bir binanın çatısı uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkisini sürdürüyor.
Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan bir binanın çatısının dış cephesi rüzgarın etkisiyle uçtu.
Sokakta o sırada kimsenin bulunmaması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.
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