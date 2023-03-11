Lodos nedir, hangi yönden eser, neden olur? İşte Lodos rüzgarıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları

Türkiye’nin batı kesimlerinde, güney batı yönlerden esen sıcak rüzgar. Bazen hızı ve hamlesi 40 ile 60 Knots’a kadar ulaşarak etkili olur. Denizciler için oldukça önemlidir. Yağmurun peşinden sıcak bir havaya neden olur.

En çok özellikle kış mevsiminde, Türkiye'de gezici siklonların içeriye daha çok sokulması sebebiyle görülür ve siklonların sıcak cephesinin geçişini izler.