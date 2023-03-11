Lodos nedir, hangi yönden eser, neden olur? İşte Lodos rüzgarıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları

Lodos Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Deniz seferlerinde iptallere neden olan lodosun sağlık üzerinde de olumsuz etkileri var. Peki, Lodos nedir, hangi yönden eser, neden olur? İşte Lodos rüzgarıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları

Lodos nedir, hangi yönden eser, neden olur? İşte Lodos rüzgarıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları

’nin batı kesimlerinde, güney batı yönlerden esen sıcak rüzgar. Bazen hızı ve hamlesi 40 ile 60 Knots’a kadar ulaşarak etkili olur. Denizciler için oldukça önemlidir. Yağmurun peşinden sıcak bir havaya neden olur.

En çok özellikle kış mevsiminde, Türkiye'de gezici siklonların içeriye daha çok sokulması sebebiyle görülür ve siklonların sıcak cephesinin geçişini izler.

Lodos nedir, hangi yönden eser, neden olur? İşte Lodos rüzgarıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları - 1

Sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine neden olarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınlarına yaratır. Aynı zamanda estiği sürece sıcaklıklarında normallerinden fazla artmasına neden olan bir rüzgardır. Zaman zaman Eğe, Marmara ve Batı Akdeniz’de deniz ulaşımını etkilediği gibi kara ve denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak olaylara neden olarak yaşamı etkiler.

Lodos nedir, hangi yönden eser, neden olur? İşte Lodos rüzgarıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları - 2

LODOSUN SAĞLIĞA ZARARLARI

Özellikle çocukları hastanelik eden lodoslu havalarda pek çok insan baş ağrısından şikayet ediyor.Ayrıca lodosun taşıdığı çeşitli toz ve mineraller de baş ağrısı ve migrenin tetikleyicileri arasında.

Aynı zamanda hormonal dengeyi bozan ve psikolojik sorunlara da yol açan lodosun marifetleri baş ağrısıyla sınırlı değil. Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, çalışma isteğinin azalması, göz kanlanması, ağrı, mide bulantısı, nefes darlığı, uyuşukluk, iştah değişiklikleri ve psikolojik sorunlar gibi şikayetlere de sebep oluyor.

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