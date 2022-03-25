Lokal tatların dünya mutfağına dönüşümü: İstanbul’un ikonu 29’un eşsiz lezzetlerine, yenilikçi ve rafine dokunuş

40 yıldan beri İstanbul Boğazı’nın benzersiz manzarasında gastronomik bir yolculuğun kapılarını aralayan 29’un menüsüne, Şef Mustafa Otar yenilikçi yorumlar getiriyor. Lokal tatları dünya mutfağından farklı dokunuşlarla harmanlayan Otar’ın öncülüğünde yenilenen menüde, İstanbul Boğazı’nın tazeliği göz alıcı tabaklara taşınıyor.



Şef Mustafa Otar, İstanbul'un yemeklerine yenilikçi bir yorum getiriyor.

İstanbul Boğazı’nın benzersiz manzarası eşliğinde deneyim odaklı bir lezzet yolculuğu sunan 29’un yeni menüsü, global ve lokal lezzetleri deneysel ve yenilikçi yorumlar ile buluşturuyor. 29‘un çok sevilen ikonik lezzetleri pişirme tekniklerinden tabaklardaki sunuma kadar baştan aşağı yenilenirken, 29’un süregelen gastronomik mirası, deneyimli şef Mustafa Otar’ın liderliğinde; Şef Fırat Yakut ve Mesut Uysal’ın yenilikçi yorumlarıyla eşsiz bir serüvene dönüşüyor.



"Dana Bonfile Tartar"dan bir görünüm...

ALIŞILMIŞ TATLARA YENİ YORUMLAR



29’un yenilenen menüsü ‘Haute Cuisine’ konseptinde taptaze lezzetleri, en iyi malzemelerle ve en özenli tekniklerle bir araya getiriyor. Müdavimlerin kısa sürede vazgeçilmezleri arasına girecek tabaklar arasında; “Rockefeller Oysters, Tereyağlı Ilık Kereviz, Dana Bonfile Tartar, Trüflü Polente, İstanbul Deniz Mahsülleri Tabağı, Özel Sunumuyla Tandırda Uzun Pişmiş Dana Kaburga” gibi alışılmış tatların yepyeni yorumları yer alıyor.



MIX & MATCH FELSEFESİNDEN ALINAN İLHAMLA



29’u, Boğaz’ın görkeminin lezzete yansıyan buluşma noktası olarak betimleyen deneyimli şef Mustafa Otar; “Mix & Match felsefesinden aldığımız ilham ile 29 menüsüne eşsiz bir yorum getirdik. Lokal içerikleri yüksek mutfak teknikleriyle buluşturarak evrensel lezzetleri yerelleştirdik ve ortaya sıra dışı, içinde yaşadığımız çağı kucaklayan bir menü çıktı. İstanbul Boğazı’nın baş döndürücü manzarasında rafine lezzetlerimizi misafirlerimizle buluşturmak için çok heyecanlıyız” dedi.



"İstanbul Deniz Mahsulleri Tabağı"nın lezzetini 29'da deneyimleyebilirsiniz.

Gündüzden geceye devam edecek lezzet ve hizmet kalitesi için özenle hazırlanan 29, tüm misafirlerine ayrıcalıklı tatlarıyla eşi benzeri olmayan deneysel ve yenilikçi bir yeme-içme deneyimi sunmayı hedefliyor. Yeni menüsünü müdavimleriyle buluşturan 29, hafta içi 12:00 – 24:00 ve hafta sonu 18:00 – 24:00 saatleri arasında hizmet verecek. 0212 358 29 29 numaralı telefondan veya rezervasyon@29.com.tr mail adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.



"Tereyağlı Ilık Kereviz" alışılmış tatlara yeni bir yorumun öne çıkanlarından...

29 Hakkında:



Kapılarını ilk kez 1983'te açan 29, Klasik ve modern unsurları harmanlayarak, kış bahçesinin yanı sıra yemek alanında konumlanan açık pişirme alanları ile hizmet sunuyor. Farklı ülkelere ait mutfakları Türk lezzetleri ile harmanlayan ve mevsime göre adapte olan zengin bir menüye sahip olan 29, restoran ve gece kulübü konsepti ile lezzet ve eğlence deneyimini özgün ambiyansıyla şehrin vazgeçilmez bir destinasyonu olmaya devam ediyor.



Şef Mustafa Otar Hakkında:



1985 doğumlu Şef Mustafa Otar Türkiye’de başladığı aşçılık eğitimini Fransa’nın önde gelen aşçılık okullarından Institut Paul Bocuse’da tamamladı. 22 yıllık kariyerine İstanbul’da başlayan Otar, ardından bir süreliğine Amerika’ya yerleşti. Kariyeri boyunca dünyanın birçok ülkesinde bulunan Şef Mustafa Otar, bu sayede dünya lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Canlı ateş ve uzak doğu pişirme tekniklerine özel bir ilgi duyan Otar Fethiye’de bulunan Yazz Collective’in yönetici şefliğini yapıyor. Bunun yanında 29 ve Beymen Brasserie ‘in danışmanlık görevini sürdürüyor. Profesyonel kariyerinin yanı sıra amatör sporcu olarak profesyonel motosiklet yarışlarına katılıyor ve Edremit’te bulunan çiftlik arazisinde tarım ile uğraşıyor.