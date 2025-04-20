Lokalde bıçaklı kavga: Bir ağır yaralı
Bursa'da bir dernek lokalinde alacak-verecek kavgası çıktı. Kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.
Bursa'da alacak-verecek kavgasında kan aktı.
Olay, dün akşam saat 21. 00 sıralarında İnegöl'deki bir dernek lokalinde meydana geldi.
Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G., bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı.
Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli Metin G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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