Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki bir lokantaya gelen kişi, üst kata çıktı. Lokanta sahibinin de aralarında bulunduğu kişilere ateş açan saldırgan olaydan sonra kaçtı.
Açılan ateşte M.G. yaşamını yitirirken, lokanta sahibi M.K. ile C.K. yaralandı.
Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken yaralılar Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Lokantada silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Pendik'te bir lokantaya gelen ve silahla ateş açan zanlı, 1 kişiyi öldürdü, lokanta sahibinin de aralarında olduğu 2 kişiyi de yaraladı.
Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki bir lokantaya gelen kişi, üst kata çıktı. Lokanta sahibinin de aralarında bulunduğu kişilere ateş açan saldırgan olaydan sonra kaçtı.