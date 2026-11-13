Londra Belediye Başkanı Sadık Han İstanbul'da. "Birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var"

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 katılımcıları arasında yer alan Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Antalya’dan sonra İstanbul’a geldi.



Sadık Han, kente resmi ziyarette bulunan ilk Londra Belediye Başkanı oldu. İş dünyasıyla bir araya gelen Sadık Han'ın gündeminde COP31 temasları, iklim kriziyle mücadele ve Gazze vardı.

Sadık Han, NTV’den Derya Acemoğlu'nun da sorularını yanıtladı.

“LONDRA VE İSTANBUL'UN ÇOK ORTAK NOKTASI VAR"

İki şehir arasındaki benzerliklere dikkat çeken Han, "Londra ve İstanbul tarih boyunca dünyanın en büyük iki şehri. Çok ortak noktamız var; çeşitliliğimiz, Boğaz ve Thames nehri, insanlar… Birbirimizden öğrenebileceğimiz şeylerden biri ticaretin ve birlikte iş yapmanın önemi. Bir diğeri ise iklim değişikliğinin yarattığı zorluklar. İkisi de nüfus yoğunluğu çok yüksek şehirler" dedi.

“COP31'DEN ÇOK ETKİLENDİM”

Sadık Han, COP31'i değerlendirirken, iklim kriziyle mücadeledeki yol haritasını anlattı ve İstanbul'dan örnekler verdi.

“COP31'den gerçekten çok etkilendim” diyen Han, şunları söyledi:



"Orada harika üç gün geçirdim. Çok verimli toplantılar, çok sayıda ikili görüşme yaptım. Bu COP’tan, başladığımız noktadan daha iyi bir yerde ayrılacağımızı umuyorum. Londra olarak, İstanbul gibi sıcak şehirlerden dersler çıkarıyoruz; gölge sağlamak için doğru türde ağaçlar dikmek, sıcak hava dalgalarıyla başa çıkmak için ücretsiz suya erişim sağlamak ve toplu taşımamızın amaca uygun olduğundan emin olmak gibi. Trenlerimize, otobüslerimize klima takıyoruz. Daha önce buna hiç ihtiyacımız olmamıştı ama İstanbul bunu yapmak zorundaydı.

Toplu taşımaya yatırım yapıyoruz. birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ama aynı zamanda Londra’da iklim acil durumuna verdiğimiz yanıtla bu krizi bir fırsata dönüştürüyor, nitelikli yeşil işler yaratıyoruz. Elektrikli otobüsleri kim üretecek? Güneş panellerini kim üretecek? Rüzgar türbinlerini kim yapacak? Londralılar ve İstanbullular. İstihdam yaratmanın en iyi yolu da bu"



“GAZZE'DE OLANLAR KABUL EDİLEMEZ”

Sadık Han'ın gündeminde Gazze de vardı. Londra'daki Filistin'e destek gösterilerini hatırlatan Han, kendisini sık sık hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'ı bir kez de tarihi yarımadadan yanıt verdi.

Gazze’de olanların kabul edilemez olduğunu dile getiren Han, “Bu bir soykırım. 70 binden fazla erkek, kadın ve çocuk öldürüldü. Sözde ateşkesten bu yana bile insanlar öldürülmeye devam etti. İsrail’in dünya genelindeki kamuoyunun gücünü anlaması bu yüzden inanılmaz derecede önemli. Londra’nın en güzel yanlarından biri ifade özgürlüğü, protesto etme ve gösteri yapma hakkıdır. İnsanların görüşlerini ifade edebilmesi gerçekten çok önemli. Londra’nın çok kültürlülük, çeşitlilik ve ilericiler için bir umut ışığıdır. biz inanılmaz derecede başarılıyız. Başkan Trump gibi bazı insanların bizden hoşlanmamasının nedeni de budur” ifadelerini kullandı.

Evsahibi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Sadık Han'ın İstanbul ziyaretinin, iki kent potansiyelin daha ileriye taşınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Avdagiç, “İlk defa Londra'nın görevde olan belediye başkanı İstanbul'u ziyaret ediyor. Böyle bir süreçte kendilerini ekibiyle beraber İstanbul Ticaret Odası'nı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tabii konuyu üç ayakla inceliyoruz. Bir tarafta karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı turizmin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesi. Her üç konuda da, her üç konu ile ilgili de bugün önemli iş insanları aramızda” diye konuştu.