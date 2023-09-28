Loplu örümcek zehirli mi, Türkiye'de hangi illerde görüldü?

LOPLU ÖRÜMCEKLER ZEHİRLİ Mİ?

Zehirli örümceklerdir. Fakat insanlar için tehlikeli bir tür olarak kabul edilmezler. Yine de bebeklerin, sağlık sorunları bulunan yetişkinlerin veya örümcek ısırığına karşı hassasiyeti olan bireylerin dikkat etmesi gerekir.