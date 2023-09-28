Loplu örümcek zehirli mi, Türkiye'de hangi illerde görüldü?

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen loplu örümcek, Türkiye’de genellikle Akdeniz bölgesinde görülür. “Argiope lobate” örümcek türü daha önce Tokat, Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktı.
LOPLU ÖRÜMCEKLER ZEHİRLİ Mİ?
Zehirli örümceklerdir. Fakat insanlar için tehlikeli bir tür olarak kabul edilmezler. Yine de bebeklerin, sağlık sorunları bulunan yetişkinlerin veya örümcek ısırığına karşı hassasiyeti olan bireylerin dikkat etmesi gerekir.
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