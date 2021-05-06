Lösemi hastalarının umudu olan ışkın otu tezgahlarda yerini aldı

Başta lösemi olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ışkın otu, tezgahlarda yerini almaya başladı. Şifalı otun kilosu, 7,5 ile 12 TL arasında alıcı buluyor.

İHA 06.05.2021 - 17:06 | Son Güncelleme : 06.05.2021 - 17:07

Lösemi hastalarının umudu olan ışkın otu tezgahlarda yerini aldı

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Lösemi tedavisinde etkili olduğu bilinen ve grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda, yüksek ateşi düşürmede, bağırsak, mide ve sindirim problemi yaşayan kişilerde gaz söktürücü özelliği olan ışkın otu, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Oldukça şifalı olan ışkın bitkisi, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki dağlarda kendiliğinden yetişiyor.

İlçenin yüksek kesimlerinden toplanan ışkın otu, tezgahlardaki yerini aldı. Her yıl bu mevsimde yoğun ilgi gören ışkının kilosu ise 7,5 ile 20 TL arasında alıcı buluyor.

"HEMEN TÜKETİLMESİ GEREKİYOR"

Günde yaklaşık 50 kilogram ışkın topladıklarını söyleyen Mehmet Pamuk, “Bizler sabahın erken saatlerinde yüksek rakımlı Karagül mevkiine gidip akşama kadar topluyoruz. Her birimiz akşama kadar 30 ila 50 kilogram arası toplaya biliyoruz. Toplanan ışkınları kısa sürede satışa çıkarıyoruz eğer hemen tüketilmezse suyu çekiliyor lezzeti kaçıyor” diye konuştu.

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