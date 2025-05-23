Lösemi hastası doktor Gizem'in donör mutluluğu kısa sürdü
29 yaşındaki doktor Gizem Demir, lösemiyle mücadele ediyor. Doktor için uyumlu çıkan donör son anda vazgeçti. Doktorun umudu, hayal kırıklığına dönüştü. Haber: Melike Şahin
Yaklaşık 6 ay önce lösemi (kan kanseri) olduğunu öğrenen doktor Gizem Demir (29) tedavi için çalıştığı Makedonya'dan Türkiye'ye döndü.
4 ay hastanede yatıp kemoterapi gören doktorun iyileşmesi için kemik iliği nakli gerekiyor.
Doktor Gizem, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sistemine kayıt olduktan kısa süre sonra yüzde 100 uyumlu bir bağışçı çıktı.
İLİK BAĞIŞÇISI SON ANDA VAZGEÇTİ
Ancak doktorun mutluluğu kısa süre içinde hayal kırıklığına dönüştü, bağışçı ilik vermekten vazgeçti.
"İNSANLARIN DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIM VAR"
Bundan 6 ay önce çok sağlıklı bir birey olduğunu belirten doktor Gizem, "Hiçbir şeyim yokken bir anda hayatım ters yüz oldu. Şu anda gerçekten insanların desteğine çok ihtiyacım var." dedi.
"KIZMADIM AMA KEMOTERAPİMİN UZAYACAK OLMASI BENİ ÇOK YIPRATIYOR"
Yüzde 100 uyumlu vericinin olduğu söylendiğinde çok heyecanlandığını anlatan Gizem Demir, "50 yaşında bir erkek bireymiş. Yaklaşık bir ay falan kan vermesini ona ulaşılmasını bekledik nisan ortasında kan verdiği haberini aldık çok sevindik daha sonrasında vazgeçtiğini öğrendik yıkıldık. Benim hayal kırıklığımdan ziyade ailem çok üzüldü. Kişiye kesinlikle kızmadım ama bu süreç yüzünden kemoterapimin uzayacak olması beni çok yıpratıyor." diye konuştu.
BİR BAŞKA BAĞIŞÇIDA KUDUZ AŞISI ENGELİ
Gizem Demir ile uyumlu bir donör daha çıktı. Bağışçı istekliydi ancak sağlık kontrolünde yakın zamanda kuduz aşısı olduğu için 2 yıl boyunca kan ve ilik bağışlayamayacağı bildirildi.
"ARTIK KAN DEĞERLERİME BAKMIYORUM"
Bir doktorun hasta olması, hastalığın seyrini ve riskleri daha iyi bilmesi nedeniyle bazen dezavantaj olabiliyor.
Doktor Gizem Demir bu konuyla ilgili şunları söyledi:
"Artık kan değerlerime bile bakmıyorum diyebilirim, iyi mi gelmiş kötü mü gelmiş, hemşirelere soruyorum nasıl diyorum. Çünkü ben artık düşünmek istemiyorum. Çok agresif bir hastalık kemoterapiye ara verdiklerinde hastalık baştan gelebileceği için tekrar kemoterapi alıyorum. Daha fazla kemoterapinin yan etkisini görmeye başladım."
TIP ÖĞRENCİLERİNE BAĞIŞÇI OLMALARI İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Gizem Demir, hem kendisi hem de tüm ilik nakli bekleyen hastalar için yardım çağrısı da yaptı. Özellikle de meslektaşlarına ve tıp fakültesi öğrencilerine seslenen Demir, "Aktif bir kampanya başlatılamadı yalvarıyorum lütfen artık bir kampanya başlatalım. Hiç değilse Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencilerinden ilik bağışçısı olmayan kalmasın." dedi.
NASIL KEMİK İLİĞİ BAĞIŞÇISI OLUNUYOR?
18-35 yaş arası sağlıklı herkes 3 tüp kan vererek kemik iliği bağışçısı olmak için aday olabilir. Uyumlu olan bağışçılar 55 yaşına kadar bağışçı olabiliyor.
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