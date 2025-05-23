Lösemi hastası doktor Gizem'in donör mutluluğu kısa sürdü

Yaklaşık 6 ay önce lösemi (kan kanseri) olduğunu öğrenen doktor Gizem Demir (29) tedavi için çalıştığı Makedonya'dan Türkiye'ye döndü.

4 ay hastanede yatıp kemoterapi gören doktorun iyileşmesi için kemik iliği nakli gerekiyor.

Doktor Gizem, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sistemine kayıt olduktan kısa süre sonra yüzde 100 uyumlu bir bağışçı çıktı.

İLİK BAĞIŞÇISI SON ANDA VAZGEÇTİ

Ancak doktorun mutluluğu kısa süre içinde hayal kırıklığına dönüştü, bağışçı ilik vermekten vazgeçti.

"İNSANLARIN DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIM VAR"



Bundan 6 ay önce çok sağlıklı bir birey olduğunu belirten doktor Gizem, "Hiçbir şeyim yokken bir anda hayatım ters yüz oldu. Şu anda gerçekten insanların desteğine çok ihtiyacım var." dedi.

"KIZMADIM AMA KEMOTERAPİMİN UZAYACAK OLMASI BENİ ÇOK YIPRATIYOR"



Yüzde 100 uyumlu vericinin olduğu söylendiğinde çok heyecanlandığını anlatan Gizem Demir, "50 yaşında bir erkek bireymiş. Yaklaşık bir ay falan kan vermesini ona ulaşılmasını bekledik nisan ortasında kan verdiği haberini aldık çok sevindik daha sonrasında vazgeçtiğini öğrendik yıkıldık. Benim hayal kırıklığımdan ziyade ailem çok üzüldü. Kişiye kesinlikle kızmadım ama bu süreç yüzünden kemoterapimin uzayacak olması beni çok yıpratıyor." diye konuştu.