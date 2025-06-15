Lösemi tedavisi gören Hatice, LGS'ye hastanede girdi

Konak ilçesinde yaşayan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS-2025 sınavı adaylarından Hatice Badem, sınav heyecanını tedavi gördüğü hastanede yaşadı.

Geçen ocak ayından bu yana lösemi tedavisi gören Badem, soruları gözetmenler eşliğinde kendisi için ayrılan odada yanıtladı. Hatice Badem'in annesi 3 çocuk annesi Fatma Badem, diğer kızı Hatune'nin de 3 yıl önce lösemi tedavisi görüp, sağlığına kavuştuğunu belirterek, "İkizinin ateşi vardı, karnı ağrıyordu. Bünyesi daha hassas olduğu için çabuk hasta oluyordu. Behçet Uz Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Hatune sağlığına kavuştu. Aradan 2 yıl geçti Hatice'de de aynı hastalık çıktı" dedi.

''DOKTOR OLMAK İSTİYOR''



Hatice'nin belirtilerinin gözlerindeki şişlikle ortaya çıktığını belirten Fatma Badem şöyle devam etti:

"Hatice'ye erken teşhis konuldu. İkizine göre daha hafif atlattı. Ama yine de zorlu bir süreç. 6 hafta hastanede kaldığımız oldu. Eve gidince kendisini daha iyi hissediyor. Tedavide artık sona geldik. İnşallah tamamen iyileşir. Bir yandan sınava çalıştı. Ama 3 gündür ateşi vardı. Başı da ağrıyordu. Bugün çok şükür daha iyiydi. Tedavi süresince okuldan pek geri kalmadı."



En büyük dileğinin kızının sağlığına kavuşması olduğunu anlatan Badem, "İnşallah sınavdan iyi bir puan alır. İkizi de Hatice de büyüyünce doktor olmak istiyor. Zor bir hastalık bu nedenle hastalığın bittiğini düşünürken tekrarından korkuyoruz. Hatice hastanede mutsuz olsa da iyileşmesi için buna mecburuz" dedi.

