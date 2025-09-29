Lösemi tedavisinde yeni yöntem Türkiye'de: CAR-T

Lösemi'de en ileri tedavi yöntemi artık Türkiye'de de uygulanacak. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait hastanede yürütülen çalışmalarla CAR-T adı verilen yöntem hayata geçirilecek.



CAR-T tedavi yöntemi, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin genetik olarak yeniden programlanarak kansere karşı savaşçı hale getirilmesini sağlıyor.



Daha önce İspanya'da son evredeki yedi lösemi hastasına uygulanan ve olumlu sonuçlar alınan CAR-T yöntemi; lösemi, lenfoma ve miyelom hastaları için umut ışığı olmuştu.



Lösemi ve diğer kanser türlerinin yenilikçi tedavi yöntemleri Ankara’da düzenlenen 3. Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu'nda ele alındı.

Sempozyumda, kanserde savunma sistemi tedavileri, kanser hücresi ve gen tedavileri, bağışıklık hücrelerinin genetik olarak yeniden programlanması gibi birçok başlık tartışıldı.



"HASTANIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ KULLANILACAK"



LÖSANTE Hastanesi Kemik Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi, yeni yöntemi şöyle anlattı: "CAR-T tedavisi kişinin; kendi bağışıklık sistemi hücrelerinden biri olan T lenfozitin özellikle yüzeyine, kanser hücresinin içerisinde bulunan proteinleri tanıtan algıç mekanizmalarını yerleştirmek demektir."

Kürekçi, "Eğer onları tanıyacak hale getirirsek, labrotuvarda eğiterek kanser hücreleri yakalanacak ve öldürülecek." ifadelerini kullandı.



KANSER AŞISINA KATKI SAĞLAYACAK



Uzmanlar, bu yöntemle kanser aşısının da mümkün olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Kürekçi buna ilişkin de şunları söyledi: "Hastalıkların hem önlenmesinde hem de tedavisinde kullanılacak olan bu teknolojilerle beraber, kanser aşısından ülkemizde yapılan çalışmalara çok büyük bir katkıda bulunacaktır."



"ÇARESİZ HASTALARA ÇARE BULACAK"



LÖSEV Kaner Araştırma Merkezi Baykanı Prof. Dr. Günhan Gürman da CAR-T yöntemine ilişkin şunları söyledi: "Bu, her aşaması ciddi teknolojil bilgi içeren ve sürekli yeni bilimsel gelişmelerin olduğu bir süreç. Hayatları kurtaracak çaresiz hastalara çare bulacak bir tedavi yöntemi."



